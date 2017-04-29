Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Ülkemizin nereye gittiğine ayna tutan bir oyun.



Oyuncular: Ferhan Şensoy, Ali Çatalbaş, Serap Günaydın, Pınar Alsan, Elif Durdu, Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Ses Tiyatrosu



Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Halep Pasajı, No: 62/90



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır