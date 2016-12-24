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Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 25 Aralık'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde sahnelenecek.

Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 25 Aralık'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde sahnelenecek.

Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.

Yönetmen: Ramazan Çeri                                       

Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal

Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah

Kaynak: Etkinlik.io

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