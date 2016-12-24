Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 25 Aralık'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde sahnelenecek.



Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.



Yönetmen: Ramazan Çeri



Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal



Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah