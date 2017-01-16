Müftü Coşkun, Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti

Mardin Müftüsü iken Mersin İl Müftülüğü görevine atanan Dursun Ali Coşkun, Vali Özdemir Çakacak'ı zirayet etti.



Ziyarette konuşan Çakacak, müftülük görevinin önemine değinerek İl Müftüsü Coşkun'a yeni görevinde başarılar diledi.



Müftü Coşkun ise kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür ederek, ülkemizin önemli illerinden biri olan Mersin'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MERSİN