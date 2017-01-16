Mudanyalılar Yetimlerine Sahip Çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde İHH tarafından yetimler yararına gece düzenlendi.



Sahiplenilen yetimlerin dertlerine çare olabilmek maksadıyla Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu'nda tertiplenen program ilgi gördü. Mudanya Müftüsü E. Mehmet Soylu ve İHH Suriye Bölge Koordinatörü Kemal Yemelek'in konuşmacı olarak katıldığı geceye yetimleri sahiplenen Mudanyalılar büyük ilgi gösterdi. Erhan Yemelek, Suriye'de yaşanan son gelişmelerden bahsederken, duygulu anlar yaşandı.



Geceye katılan yardımseverler tarafından 10 yetime daha sahip çıkılırken, sahiplenilen yetim sayısının 120'den 130'a çıktığı öğrenildi. - BURSA