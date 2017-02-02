Milletvekili Hakkı Köylü'den, Milletvekillerinin 'Güçlü Türkiye İçin Evet' Mesajlaşmalarına Tepki

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, milletvekillerinin mesajla 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyalarına tepki gösterdi.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan milletvekili Hakkı Köylü çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazetecilerin "Türkiye için ben de varım ve evet diyorum mesajlarına milletvekilleri de dahil oldu. Sizin de böyle bir mesajınız olacak mı" sorusuna Köylü, "Ben bunu çok doğru karşılamıyorum. Milletvekilleri özellikle niye? 'Ben Güçlü Türkiye için evet' diyorum filan arkadaşım sen de evet diyor musun, diye mesaj atmak milletvekilleri için çok normal bir şey değil. Gereksiz bir şey. Niye? Teklifin altına imza atmış mıyım, genel kurulda da evet oyu kullanmış mıyım Anayasa teklifine? Ondan sonra niye soruyorsun ki milletvekiline sen de evet diyecek misin diye. Çok abes bir şey olarak görüyorum. Evet diyecek misin diye sormak çok gereksiz bir soru" diye cevap verdi.



Milletvekili Köylü, referandumda Tosya ilçesinde yüzde 70'in üzerinde evet oyu beklediğini ifade ederek, "Ben Tosya'dan daha fazla oy bekliyorum. Bildiğim kadarı ile Tosya seçmeninin AK Parti'ye yüzde 70'den aşağı oy vermedi. İnşallah bu referandumda bununda üstüne çıkacaktır" dedi.



Ziyaret sonrası Milletvekili Köylü Tosya Hükümet binası önünde ilçe protokolü ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. - KASTAMONU