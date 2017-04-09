Meteorolojiden Yağış ve Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü, yağmur, kar ve zirai don uyarısında bulundu.



Meteroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman çok bulutlu, yer yer etkili aralıklı sağanak yağışlı, Bingöl ve Tunceli çok bulutlu, yer yer etkili gökgürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimler kar, karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir"denildi.



Sıcaklıklarda 1-2 derece düşüş beklendiğini de bildiren meteroloji, sabah saatlerinde görülebilecek sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.



Meteroloji ayrıca ,Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl ve Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik ile Tut ilçeleri için hafif, yer yer orta şiddette zirai don riski bulunduğunu aktararak ilgilileri bilgilendirdi. - ELAZIĞ