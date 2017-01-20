Mersin'in 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Toroslar, Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ocak Pazar günü, Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi, Şevket Sümer Mahallesi, Siteler Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi ve Güneş Mahallesi ile Müfide İlan Mahallesi Akdeniz Caddesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Mesudiye Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Nusratiye Mahallesi, Yeni Mahalle, Cami Şerif Mahallesi, Mahmudiye Mahallesi, Bahçe Mahallesi ve Barış Mahallesine 08: 30-15: 30 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Turunçlu Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Turgut Türkalp Mahallesi, Osmaniye Mahallesi, Zeki Ayan Mahallesi, Tozkoparan Mahallesi ve Sağlık Mahallesine 08: 30-15: 30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Çamlıyayla ilçesi'ne 08: 00-17: 00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi, Şehit Yüksel Ulak Caddesi, Menekşe Caddesi, Mevlana Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi ile Kardelen Sokağa 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Karaahmetli Mahallesinde 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi, Ardıçlı Mahallesi, İnköy Mahallesi, Olukoyağı Mahallesi, Kurtçukuru Mahallesi, Boğazpınar Mahallesi, Sandal Mahallesi, Kaburgediği Mahallesi, Çamalan Mahallesi, Çukurbağ Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Karakütük Mahallesi, Sanlıca Mahallesi, Gömmece Mahallesi, Keşli Mahallesi, Eminlik Mahallesi ve Kuşcular Mahallesinde 08: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.



Silifke ilçesi Göksu Mahallesi, Bucaklı Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Sayağzı Mahallesi veTosmurlu Mahallesi, Gazi Mahallesi 1 Sokak, 2 Sokak, 3 Sokak, 4 Sokak, 5 Sokak, 6 Sokak, 7 Sokak, 8 Sokak ve Bahçem Sokak ile Göksu Caddesine 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Pazarkaşı Mahallesi, Say Mahallesi ve Mukaddem Mahallesi ile Saray Mahallesi İnönü Bulvarına 13: 00-17: 00 saatleri arasında, Atakent Mahallesi Zambak Sokak, Lale Sokak, Azgan Sokak, İstiklal Caddesi, Beyazıt Caddesi, Nergis Sokak, Çankaya Sokak, 1.Sokak, 2.Sokak 3.Sokak, 4.Sokak, 5.Sokak, 6.Sokak, 7.Sokak, 8.Sokak, 9.Sokak, 11.Sokak ve 12.Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - MERSİN