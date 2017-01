Melek Yüzlülerin İlk Toplantısı Samsun'da Yapıldı

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez'in katkıları ile hazırlanan '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde 'Uluslararası Down Sendromlular Stratejik Eylem Planı' toplantısının ilki Samsun'un Atakum ilçesinde yapıldı.



Atakum Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen toplantıya Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay, İstanbul Down Sendromlular Derneği, İstanbul Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Okulu, İzmir Down Sendromlular Derneği, Kosova Down Sendromlular Derneği ve Samsun Down Sendromlular Derneği'nin yanı sıra 20 down sendromlu çocuk katıldı.



"Down Park projesi başladı"



Toplantı öncesi konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bütün özel gruplara destek vermeye çalışıyoruz. Down sendromlu çocuklarımıza yönelik Down Park projemiz başlamış durumda ve devam ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra bu çocuklarımıza o parkı hediye edeceğiz. Amacımız çocuklarımızın bu parkta güzelce vakit geçirmesini sağlamak. Hem de bu parkta vatandaşlarla güzel bir birliktelik sağlasınlar diye bu parkı kuruyoruz. Bu parkın çalışanları da down sendromlu çocuklarımız olacak" dedi.



Engelli vatandaşlar her türlü hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi bünyesinde bulunan Yaşam Park sayesinde bütün engelle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İnşallah otizmli çocuklarımız için de bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Kısacası bu noktalarda Atakum Belediyesi olarak bölge genelimizde örnek bir belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü bu yavrularımız bizim yavrularımız, Türkiye'nin geleceğidir. Bu yavrularımızın topluma iyi bir şekilde kazandırılması noktasında taşın altına elimizi koymak zorundayız. Bu bizim hem insanlık görevimiz hem de ülkemizin kalkınmasını hedef alan düşünceye sahip bir irade olmamız hasebiyle bu projelere öncülük ve destek vermek zorundayız" diye konuştu.



"Bize 30 ülke üye"



Yapacakları faaliyetler hakkında bilgi veren Uluslararası Down Sendromlar Federasyon Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay, "Uluslararası Down Sendromlar Federasyonu ilk defa bugün Samsun'un Atakum ilçesinde başladık. Şu anda bize 30 ülke üyedir. Bundan sonra inşallah down sendromlu bireylerimizin okuldan sonra eve dönüşlerini engellemek adına mesleki istidama yönelik bütün projeleri ile federasyon olarak 81 ilde hizmet edeceğiz. Burada önemli olan devlet ve sivil toplum işbirliğinde bir sosyal politika sağlayarak devletin yetemediği yerlerde sivil toplum mantığında gönüllü olarak bu açığı doldurmak, downlu gençlerimizin yapabilecekleri kapasitedeki mesleki yerleri belirleyip onları bu işlere kazandırmak istiyoruz. Örneğin Samsun'da tekstil anlamda ihtiyaç varsa, Antalya'da turizm anlamında ihtiyaç varsa buralar için çocuklarımıza eğitim vereceğiz. Amacımız 2017 yılının Türkiye'nin ve dünyanın tamamını melek yüzlerle barış ve huzur ortamında çocuklarımıza iyi bir imkan sağlamaktır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Uluslararası Down Sendromlar Federasyon Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya federasyonun bayrağını ve plaket hediye etti. Daha sonra dünya çapında ilki Samsun'da yapılan 'Uluslararası Down Sendromlular Stratejik Eylem Planı' toplantısını gerçekleştirildi. - SAMSUN