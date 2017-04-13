Kuzey Kore Başkenti Boşalttı, Japonya'dan ABD'ye Savaş Desteği Geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi ve şavaş pozisyonuna girilmesi emri verdiği iddia edilirken, ABD'nin bir donanma grubunu Kore yarımadasına göndermesinin ardından, Japonya'nın da kimi savaş gemilerini bu donanma grubuna katılmak üzere hazırladığı duyuruldu.

KUZEY KORE SAVAŞ POZİSYONU ALDI

Rus Pravda gazetesinin Kuzey Kore medyasına dayandırdığı haberde Kuzey Kore ordusunun savaş pozisyonu aldığı ve ülkede sirenler çaldığı belirtiliyor. Güney Koreli kaynaklar sınırın öbür tarafında halkın sığınaklara yönlendirildiğini ifade ediyor.

JAPONLAR AMERİKAN DONANMASINA KATILIYOR!

ABD'nin bir donanma grubunu Kore yarımadasına göndermesinin ardından, Japonya'nın da kimi savaş gemilerini bu donanma grubuna katılmak üzere hazırladığı duyuruldu.

The Guardian'ın haberine göre bu hamleyle birlikte Japonya Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni "caydırmayı" amaçlıyor. Güney Kore'den yapılan açıklamadaysa ABD'nin "önleyici" saldırısının desteklenmeyeceği duyurulmuştu.