Küçük Ressamlar Anıtkabir'de
BASIN BÜLTENİ 09 MART 2017KÜÇÜK RESSAMLAR ANITKABİR'DEİngiliz Ressam Ned Pamphilon; 23 Nisan 2017'de 3. Kez binlerce Küçük Ressam ile birlikte Anıtkabir'de tuvalinin başına geçiyor.
BASIN BÜLTENİ 09 MART 2017
KÜÇÜK RESSAMLAR ANITKABİR'DE
İngiliz Ressam Ned Pamphilon; 23 Nisan 2017'de 3. Kez binlerce Küçük Ressam ile birlikte Anıtkabir'de tuvalinin başına geçiyor...
İstanbul'a, bu şehri anlamlandıran İstanbul Boğazı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyguğu hayranlık ile sanat çalışmalarını sürdüren İngiliz Ressam Ned Pamphilon 23 Nisan 2017 Pazar günü "Küçük Ressamlar Anıtkabir'de" projesi ile 3. Kez Anıtkabir'de tuvanilin başına geçiyor.
Küçük Ressamlar Anıtkabir'de projesinin ilk etkinliğini 23 Nisan 2015'te Anıtkabir Komutanlığı ile birlikte düzenleyen sanatçı 1.100 çocuğun katılımı ile Atatürk'ün "Yurtta Barış ve Dünyada Barış" sözlerine dikkat çekmiş ve Mustafa Kemal ve Ülkü Adatepe'nin, Yalova Yürüyen Köşk önünde yer alan eserini barış sözleriyle oluşturulmuş bir komposizyon olarak küçük ressamlar ile birlikte resmetmişti. Geçtiğimiz 23 Nisan'da ise 1.500 çocuk ile birlikte tuvalinin başında yer alan sanatçı, Prof.Dr. Aziz Sancar'a 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de düzenlenen törende hediye edilen bilimsel tabloyu, Mustafa Kemal Atatürk'ün geometri kitabından esinlenerek boyamış ve oluşturulan büyük komposizyonda "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" sözü ile yer alan resmi Küçük Ressamlar ile birlikte renklendirmişti.
23 Nisan 2017'nin Konsepti Gençlik
Sanatçı 1.500-1.700 arasında küçük ressamla birlikte 23 Nisan 2017 Pazar günü boyamasını gerçekleştireceği yeni komposizyon için gençlik vurgusu yapmayı hedefliyor. Bu sene yapılacak ve ana kompozisyonun ortasında yer alacak özel tablonun tasarımı için şimdiden çalışmalarına başlayan sanatçı, yapılacak orjinal tablo çalışmasında Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir önünde resmedecek. Sanatçı Anıtkabir'in önünde yer alacak Mustafa Kemal Atatürk portresinin etrafında Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden esinlenerek Türkiye'nin öne çıkan önemli yerlerinin de tablo içinde yer alacağını belirterek, ana kompozisyonun "Bütün Ümidim Gençliktedir…" veciz sözüyle tamamlanacağını açıkladı.
Anıtkabir Komutanlığı'nın düzenlediği tüm çocuklara açık ve ücretsiz olan ve 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 12: 30'da Anıtkabir'de başlayacak olan etkinlikte, 2-7 yaş grubu çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan alana rengarenk el izlerini bırakacaklar, dev tuvali daha sonra deviralacak 8-14 yaş arasındaki çocuklar, "Bütün Ümidim Gençliktedir" mesajını Ned Pamphilon ile birlikte oluşturmaya çalışacaklar.
Ned Pamphilon, vizyonu ve düşüncelerinden çok etkilendiği Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğin vizyonunu çocuklarda bularak dünyanın ilk çocuk bayramını Türk çocuklarına armağan ettiğini ve bu düşüncenin, global kamuoyunda vurgulanmayı hak ettiğini belirterek; Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünmek ve o vizyona sahip olabilmek bu yaşadığımız modern ve bilimsel çağda son derece önemli bir nokta. Bırakın Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamaya, onun vizyonuyla gelecek nesillere umut aktarmaya bütün dünyanın çok ihtiyacı var. Benim bu konu ile ilgili yaptığım çalışmalarım yurtiçinde ve yurtdışında da değerli Türk insanının destekleri ile devam edecek dedi.
Ned Pamphilon'un sanat çalışmalarını yöneten İstanbul1881 markasının Genel Müdürü Alp Armutlu da yaptığı açıklamada, İstanbul ve Mustafa Kemal'e büyük bir sevgi ve saygı ile farklı açılardan bakabilmeyi başaran Ned'in projelerini desteklemek ve yürütmek bizlere büyük mutluluk veriyor. Ned Pamphilon ve Küçük Ressamlar Anıtkabir'de projesi her yıl daha kalabalık ve daha büyük bir coşku ile düzenleniyor, 3. Yılımızda da tüm Küçük Ressamlarımız için üreteceğiz ve çalışacağız, ebeveynlerimizi ve tüm küçük kardeşlerimizi etkinliğimize bekliyoruz diyerek Ned Pamphilon'un yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı Göbeklitepe Projesi'nin de sonuna geldiğini, bu projenin de lansmanını 3-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Galeri İstanbul1881'de gerçekleştireceklerini dile getirdi.
Ned Pamphilon hakkında
İngiltere'de tamamladığı mimari eğitiminin yanında resim sanatına olan hayranlığını yaşadığı şehrin renkleri ile birleştiren Ned Pamphilon, 1963 yılında Londra'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında kurduğu orkestrası ile yaptığı seyahatler sırasında dünya kültürlerini yakından tanıma ve inceleme fırsatını bulan Ned Pamphilon, bu seyahatlerinin birisinde İstanbul'a uğrar, Boğaziçi ve onun engin maviliği ile tanışır. Boğaz'ın çevrelediği muhteşem şehre aşık olan Ned, aşkı İstanbul'un günlük hayatını tuvale yansıtarak geçimini sağlar. Beyoğlu'nun tramvayı, İstanbul'un simitçileri, Galata Köprüsü'nde balık tutanlar, bebelere baloncular, ayakkabı boyacıları ve mısırcıları ile İstanbul'un güzellikleri Ned'in tablolarında farklı bir bakış açısıyla hayat bulur. Atatürk'ün hayatını okuyarak ona duyduğu sevgi ve saygısını da tuvali aracılığıyla 2014 yılı 10 Kasım'ında Palladium AVM'de 24 Saatte canlı Atatürk tablosunu resmeden sanatçı, Çanakkale Savaşı'nın 100. Yılı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İstanbul Deniz Müzesi ile ortak sanat çalışmalarını gerçekleştirdi, 2015 ve 2016 yıllarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Küçük Ressamlar Anıtkabir'de etkinliklerini düzenleyen sanatçı; İstanbul ve Göbeklitepe ile ilgili bazı sıra dışı projeler için de araştırma, inceleme ve sergi hazırlığı faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Ayrıntılı Bilgi İçin :
İstanbul1881
00 90 530 408 0810
00 90 216 405 25 21 – TUBA FİLİZ İSABETLİ Medya İlişkileri
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Anıtkabir
Mekan Adresi : Mebusevleri Mahallesi, 06570 Çankaya/Ankara
Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 30: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 30: 00
Kategori : Küçük Ressamlar Anıtkabir'de
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır