Köy yangınında 45 ev alevlere teslim oldu



ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde gece geç saatlerde çıkan yangında 45 ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Alioğlu köyünde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın köydeki evlere sıçradı.

Kendi imkanları ile yangını kontrol altına alamayan köylüler Kargı Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye gönderilen Kargı Belediyesine ait itfaiye araçları yetersiz kalınca Çorum, Osmancık, Tosya Belediyelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 60 haneli köyde 45 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından AFAD ekipleri, evleri yanan köy sakinleri için köyün girişindeki alanda çadır kurmaya başladı.