Kış Tatili Kıyafetleri Boyner'de

Boyner, kış tatili için ihtiyaç duyulan tüm kayak kıyafetlerini ve aksesuarlarını bir arada sunuyor.



Boyner açıklamasına göre, dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran Boyner, kış tatili için ihtiyaç duyulan tüm kayak kıyafetlerini ve aksesuarlarını bir arada sunuyor.



Columbia, The North Face kabanları, kayak pantolonları, termal montları, Hummel polarlar, Harley Davidson, Timberland, Greyder, Caterpillar, Lumberjack, US polo, Ugg, Camper botlar, outdoor ayakkabılar Boyner mağazalarında tatil öncesi müşterileri bekliyor.



Nordbron, Bay Şapkacı, Limon Company, Bad Bear bereleri, Silk & Cashmere, Pieces, Adidas, Cotton Bar, Beymen rengarenk atkıları ve Columbia, Color kids eldivenler müşterilerin kişisel tercihlerine karşılık verirken, Blackspade termal çoraplar ve içlikler soğuğa karşı koruma sağlıyor.



Rüzgara ve soğuğa dayanıklı montları, su geçirmez kar botları ve kayak pantolonları, rengarenk eldiven ve bereleri ile Color Kids, Limon Company koleksiyonları Boyner'de, çocukların kar ve kayak keyfine eşlik ediyor.



Ürün ve marka zenginliğiyle farklı ihtiyaçlara uygun alternatifler sunan Boyner, soğuk kış aylarına ait kadın, erkek ve çocuk kolekesiyonlarıyla, Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de müşteriye sunulmakta.