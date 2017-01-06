Kırşehir'de Sobadan Sızan Gaz Sonucu 1 Kişi Öldü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından bir kişi zehirlendi.



Sarıuşağı Mahallesinde yalnız yaşayan Mahmut Tekin Arslan'ın (56) yakınları, öğleye kadar kendisinden haber alamayınca evini kontrol etti. Yakınları Arslan'ı sobadan sızan karbonmonoksit gazının kapladığı evde baygın halde buldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen Arslan, ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Hayati tehlikesi bulunan Arslan'ın, evde yalnız yaşadığı ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirtildi.