Keçiören'de "Mevlevi Sema Mukabelesi" Programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Keçiören'de düzenlenen programda sema gösterisi yaptı.



Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'ndeki programı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi. Yusuf Kayya yönetimindeki müzik topluluğunun ilahi konseri ile başlayan program, Hz. Mevlana ve Mevleviliği anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti. Daha sonra sema gösterisini gerçekleştirmek üzere semazenler geldi. Manevi atmosferi doruğa çıkaran gösterinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitler ve ülkemizin birliği için dua edildi. Müzik topluluğu adına Sanat Yönetmeni Kayya'ya ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı'ya çiçek takdim eden Başkan Ak, izleyicilerin isteğini kırmayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ANKARA