Kdz. Ereğli Tso'dan 'Açıklama' Uyarısı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı bir açıklama kurumun ismi kullanılarak verilen beyanatların hiç birisinin Kdz. Ereğli TSO yönetimi, meclisi ve organlarını bağlamayacağı bildirildi.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesi TSO Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Şahıslar beyanat verme ihtiyacını hissettikleri durumda, bu eylemi kendi kişilik ve kimlikleri üzerinden yapmaları gerekir, bunun da yolu ilk önce eleştiri getirdiği kurumdaki görevlerinden istifa etmek olmalıdır. Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nın gücünü ve kimliğini doğru olmayan ve mesnetsiz açıklamalarla sadece kendilerini parlatma ve pazarlama amacı taşıyan beyanatların hiç birisi Kdz. Ereğli TSO Yönetimi, Meclisi ve Organlarını ilzam etmez. Odamız 5174 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklere tabi olup, Genel Sekreterlik Makamı olarak bu zaruri hatırlatmayı yapmayı uygun gördüğümüzü üyelerimize saygı ile duyururuz." - ZONGULDAK