Kayyum Kaymakamın Hayali

AĞRI'nın Tutak İlçe Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Kaymakam Erkan İsa Erat, İstanbul'daki Çamlıca Tepesi ile Bağdat Caddesinin birer benzerini Tutak'a yapmak hayali kurduğunu söyledi. Terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanı DBP'li Fırat Öztürk'ün tutuklandığını hatırlatan Erat, "Belediyeye ait yaklaşık 5 milyon lirayı dağa yollamış, şahsi işlerine harcamış ve belediyeye hiç uğramayan 2 kişiye maaş olarak vermişler. Bu paraları yargı yolu ile alıp, ilçeye yatırım yapacağız" dedi.



Kent merkezine 41 kilometre uzaklıkta, Ağrı-Van karayolu ve Murat Nehri kenarındaki Tutak ilçesi bugünlerde heyecanlı ve hareketli günler yaşıyor. DBP'li Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün tutuklanması üzerine geçen 11 Ocak'ta başkanlığa kayyum olarak atanan Kaymakam Erkan İsa Erat, bir koltukta iki karpuz taşıyor. Hazırladığı 20 projenin hayata geçirebilmesi için kardeş belediye olan Erzurum merkez Yakutiye Belediye Başkanı AK partili Ali Korkut, Erat'ı yalnız bırakmıyor.



Ağrı'nın geri kalmış ilçelerinden biri olan Tutak'ta hayallerini gerçekleştirmek için çalışan Kaymakam Erat, Yakutiye Belediyesi'nin ilçeye 10 kilometre asfalt dökeceğini, büyük bir meydan yapacağını, 44 öğrenciyi de tarih bilincini geliştirmek adına Çanakkale'ye göndereceğini bildirdi. Başkan Ali Korkut ile silahların gölgesinde el ele sokaklarda dolaşarak halkın isteklerini dinleyen Erat, Tutak'ta başarılı işler yapacağını belirtti. Kayyum olarak atanmasına halkın çok sevindiğini ve büyük destek verdiğini ifade eden Kaymakam Erkan İsa Erat şunları söyledi:



"Tutak'ın 50 yıllık su problemini 8 milyon liraya çözecek calışmayı başlattık. 25 kilometre isale hattını değiştirerek evlere su götüreceğiz. İlçemizin yüzde 40'nın kanalizasyonunu yok, bunun için 5 milyon lira harcayacağız. İçme suyu ve kanalizasyonun ardırdan kardeş belediye ve karayolları bize 10 kilometre yol yapacak. Diğer taraftan halkın gençlerin yaşama alanlarını da iyileştirmek istiyoruz. Spor toto, ilçeye içinde halı ve basketbol sahası ile tenis kortları bulunan spor kompleksi kuracak. Kadınlara Valilik kanalı ile lokal açacağız. Temiz bir Tutak, yaşanabilir bir Tutak için bunları bir yıl içinde tamamlayacağız. Benim iki hayalim var. Üzerinde köprü bulunan ana caddemizi ışıklandırıp, ağaçlandırıp ve kötü binaları nezih bir hale getirerek burayı İstanbul'daki Bağdat caddesi yapacağım. Ayrıca Bayrak tepeyi de mesire alanı olarak İstanbul'daki Çamlıca tepesine benzeteceğiz. Tutak'tan geçen Murat Nehrinin kenarında yürüyüş yolları, kafelerin olduğu sosyal bir alan olacak."



Önceki belediyenin ilçenin çöpünü bile toplamadığını anlatan Erkan İsa Erat, 11 Ocak'ta göreve başladıktan sonra adeta seferberlik ilan ettiklerini belirtti. Erat, "Milletin evinde su yokken belediyeye ilk girdiğimde makam ve diğer odaları görünce hayrete kapıldım. Belediyeye ait yaklaşık 5 milyon lirayı dağa yollamışlar, şahsi işlerine harcamışlar ve belediyeye hiç uğramayan 2 kişiye maaş olarak vermişler. Bu parayı onlardan yargı yolu alacağız. O paraları Tutak'a hizmet olarak kullanacağız" diye konuştu.



Erzurum'a 224 kilometre uzaklıktaki Tutak ilçesine iki haftada bir giderek çalışmalara katkı sağladığını anlatan Erzurum merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ise "Kardeşlik adına buradayız. İlçe halkının yüzündeki tebessümü görüyoruz. Tutak'ta değişim zamanı başlamıştır. Bir yıla kalmaz çalışmalar meyvesini verir" dedi.



- Ağrı