Kayyum Çelikel Göreve Başladı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel göreve başladı.



Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un gözaltına alınmasının ardından görevden uzaklaştırılmasıyla yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel görevlendirildi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alınması ve belediye binasının önündeki Türk bayraklarının değiştirilmesinin ardından gelen Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel, birim amirleri ve bazı personeller tarafından girişte karşılandı.



Başkanlık makamına geçen Kaymakam Çelikel, birim amirleri ile bir toplantı yaptı. Geç saatlere kadar süren toplantının ardından kısa bir konuşma yapan Çelikel, "Bundan böyle hep birlikte ilçemize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - VAN