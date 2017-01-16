Kaymakamı Yurt'tan, Başkan Eşkinat'a İade-i Ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Bolu'nun Gerede ilçesinden Süleymanpaşa Kaymakamlığı görevine atanan Arslan Yurt'u Tarihi Hizmet Binası'nda ağırladı.



İade-i ziyarette bulunan Kaymakam Yurt'u makamında misafir eden Başkan Eşkinat, Yurt'la yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret öncesi Süleymanpaşa Belediyesi'nin Aydoğdu Mahallesi'nde hizmete sokmaya hazırlandığı ve Roman çocuklarıyla annelerine eğitim verecek merkezle ilgili toplantının bir kısmına da eşlik eden Kaymakam Yurt, Başkan Eşkinat'a sosyal projelerdeki başarıları nedeniyle teşekkür etti. - TEKİRDAĞ