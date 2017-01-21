Kaymakam Dündar, Hastaneyi Ziyaret Etti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, Çaldıran Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.



Kaymakamı Tekin Dündar, hastane başhekimi Ümit Yaşar Can ile birlikte hastaları ziyaret ederek Aile Hekimliğinde görev yapan hekimler ve bekleyen hastalar ile bir süre sohbet etti. Yetkililerden hastanesi ile ilgili bilgiler aldıktan sonra ziyaretini tamamladı. - VAN