Kanalda kaybolan gencin cesedi 20 kilometre uzaklıkta bulundu

Adana'da dün sulama kanalında batıp çıkarken görülen gencin cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı



ADANA - Adana'da dün sulama kanalında batıp çıkarken görülen gencin cesedi yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi'nde dün öğleden sonra sulama kanalında bir kişinin bata çıka sürüklendiğini gören bir vatandaş olayı polise haber verdi. Polis, sağlık, CAN-KUR ve AFAD ekipleri alarma geçerek şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Dalgıç polisler kanalda hava kararıncaya kadar arama yaptı ancak şahıs bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine polis DSİ görevlileri ile görüşüp kanalın suyunu kestirdi.

Sabah saatlerinde su seviyesi düşünce Kayarlı Mahallesi'nde bir vatandaş sulama kanalı içinde ceset olduğunu görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler cesedi kanaldan çıkardı. 30-35 yaşlarındaki şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için kimliği belirlenemedi.

Şahsın ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.