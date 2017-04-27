Kalkık Burun isteyenler İçin En Güzel Alternatif

"Estetik operasyonlar içerisinde dünyada ve ülkemizde en fazla talep edilen burun estetiği operasyonları, hastaların çekinerek yaklaştıkları bir ameliyat olmaktan çıktı" diyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, sözlerine şöyle devam etti:" Çünkü geliştirdiğim yeni teknikle, artık tamponsuz, en az kesi izi ve minimal ağrı ile burun operasyonlarını tamamlayabiliyoruz. Basit Burun Estetiği olarak, kliniklerimde uyguladığımız bu teknikle hem hastalarımıza konforlu bir iyileşme süreci yaşatıyoruz, hem de sosyal hayatlarından kopmadan, sorunlu buldukları burunlarına veda edip, estetik bir yüze kavuşmalarını sağlıyoruz."

Basit Burun Estetiği ortalama 15-20 dakika sürüyor

"Neştersiz burun estetiği olarak da söyleyebileceğimiz Basit Burun Estetiği, özellikle iyileşme sürecinde yaşanan şişlik ve morluk gibi sorunları minimalize edip, tampon ya da alçı gibi aparatlar kullanılmadan yapılıyor ve dolayısıyla hastalarımız ertesi gün işlerine gidebilmenin konforunu yaşıyorlar. Ayrıca hastalara dijital ortamda burunlarının nihai sonuçlarını önceden göstererek, bizzat nasıl bir görüntüye kavuşacakları hakkında fikir sahibi olmaları sağlıyoruz. Bu dijital simülasyon sayesinde hastalarımız sürpriz yaşamadan operasyona gönül rahatlığı ile giriyorlar. En fazla yarım saat süren basit burun estetiği, lokal anestezi altında yapılıyor ve ufak dokunuşlarla, hastanın yüz anatomisine uygun hatların oluşmasına fayda sağlıyor. Basit burun estetiği operasyonlarında olası ameliyat risklerinin olmaması, morarma ve şişme gibi sorunların oluşmaması, tekniğin en dikkat çekici tarafı" diyen Cihantimur ayrıca şunları söyledi: "İnsanlar artık hızlı, pratik ve etkin uygulamaların peşinde koşuyor. Eskisi gibi aylar süren iyileşme süreçlerine hem vakitleri yok, hem de bu süreç içerisinde ağrı ve morarma gibi yan etkiler yaşamak istemiyorlar. İşte geliştirdiğim basit burun estetiği, hem hastaya yüzüne ve mevcut anatomisine en uygun hattın oluşmasını sağlıyor, hem de hastanın yıllardır muzdarip olduğu burun sorununu kısa sürede çözümlüyor".

Basit Burun estetiği nedir?

Burnun uç kısmını şekillendirerek, kalkık veya inceltilmiş hale getirilmesi Basit Burun estetiğinin temelini oluşturuyor. Burun iç kısmına yapılan minimal dokunuşlar, hastanın en doğal formda bir burun yapısına kavuşmasını sağlıyor. Operasyondan 1 saat sonra hastalar eve gidebiliyor, hatta ertesi gün işe veya sosyal yaşantılarına devam edebiliyorlar. Klasik burun estetiğinden korkanlar ya da uygun dokunuşlarla burnuna şekil kazandırmak isteyenler bu uygulamayı yaptırabilirler.