Kadavra Olan Aslanın Kafesine 'Üçüzler' Yerleşti

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda yıldırım çarpması sonucu ölen ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine (MAKÜ) eğitim materyali olarak kullanılmak üzere verilen aslanın boş kalan kafesini dolduran üçüz aslanlar, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.



Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Dr. Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce yıldırım çarpması sonucu ölen aslanı MAKÜ Veteriner Fakültesine eğitim materyali olarak verdiklerini söyledi.



Aslanın veteriner hekim adaylarına iyi bir çalışma materyali olacağına dikkati çeken Arsun, boş kalan aslan kafesine ise Darıca Hayvanat Bahçesi'nden getirilen üçüz aslanlar "Asya", "Avrupa" ve "Afrika"yı yerleştirdiklerini belirtti.



Yıldırım çarpması sonucu ölen aslanın kafesinde yaşamaya başlayan üçüzlerin, yeni yuvalarına uyum sağladığına işaret eden Arsun, "Yeni aslanlarımız 3 aydır bizimle. Vatandaşlar da üçüz aslanları çok sevdi. Çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Genellikle üçü yan yana duran aslanların bol bol fotoğraflarını çekiyorlar. Bu aslanlardan gelecek nesiller için güzel yavrular alacağımıza inanıyoruz. Türkiye hayvanat bahçelerindeki aslan popülasyonu bakımından bu aslanların önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



MAKÜ ile iş birliği protokolleri olduğunu anlatan Arsun, "Öğrenciler buraya gelip bütün gün yabani hayvanları inceliyorlar. Beraber çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizden de laboratuvar teşhis ve tedavi yönünden destek alıyoruz. Hayvanat bahçemizde çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden hayvanları üniversiteye kadavra olarak veriyoruz." dedi.



Aslan iskelet halinde ayağa kaldırılacak



Hayvanat bahçesinde ölen hayvanlar için müze yapmak istediklerini vurgulayan Arsun, şöyle konuştu:



"Hayvanat bahçemize müze kazandırmak istiyoruz. Tahnit yöntemiyle ölen hayvanları sergilemek istiyoruz. Bazı büyük hayvanlar da kadavra olarak verildikleri üniversitelerde kemik şeklinde ayağa kaldırılıp bize geri geliyor. Hayvanat bahçesinde kemik ve tahnit müzesi yaparak bu hayvanları yıllarca yaşadıkları yerde sergilemek istiyoruz. Yıldırım çarpması sonucu ölen aslanı da gerekli anatomik ve patolojik çalışmalar yapıldıktan sonra kemik halinde ayağa kaldırıp müzede sergilemeyi amaçlıyoruz."



Arsun, hayvanat bahçesine üçüz aslanların yanı sıra puma, zebra ve 3 lama getirdiklerini ve bu türlerin de yeni yuvalarında gayet mutlu ve sağlıklı olduğunu kaydetti.