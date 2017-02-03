İstinaf Mahkemesi, İstismar Sanığını Beraat Ettirdi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 76 yaşındaki sanığın, ilk derece mahkemesi tarafından verilen 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının hükmünü kaldırarak, beraatine karar verdi.



Silivri Ağır Ceza Mahkemesi, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 2011 yılında 11 yaşında olan C.O'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık A.E'yi 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, A.E. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.



Sanık avukatları, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün bozulması istemiyle istinaf kanun yoluna başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verdi.



20. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.E. ile mağdur O.C. ve taraf avukatları katıldı.



Savunması sorulan sanık A.E, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.



Mağdur O.C. önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.



Mağdur C.O'nun avukatı İbrahim Burak Eskici, dosyada mağdurun ruh sağlığının bozulduğuna dair rapor ile suça ilişkin delillerin bulunduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararının yerinde olduğunu söyledi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Özge Beyazsu, mağdurun beyanları ile eylemin sabit olduğunu dile getirerek, "Beyanlarında çelişki bulunmamaktadır. 11 yaşında olan mağdurun husumeti olmayan sanığa iftira atmasını gerektirir bir durum yoktur. Adli Tıp Kurumu raporuna göre ruh sağlığı bozulmuştur. Sanığa üst düzeyden ceza verilmesini talep ediyorum." dedi.



Son sözü sorulan sanık A.E, "Hiç bir suçum yoktur. 5 yıldır mağduriyet yaşıyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.



Kararını açıklayan ceza dairesi, sanık hakkında Silivri Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hükmünün kaldırılmasına karar verdi.



Üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmeden daire, sanığın bu suç nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandığından, söz konusu karar kesinleştiğinde maddi manevi tazminat davası açma hakkı bulunduğunu hatırlattı.