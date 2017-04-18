Iğdır'da Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 3 yıl bir ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR