Iğdır'da Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı.

Iğdır'da Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 3 yıl bir ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

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