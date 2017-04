İbb Başkanı Kadir Topbaş'tan Referandum Yorumu

12'ncisi düzenlenen 'İstanbul Lale Festivali'nin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, referandum sonuçlarıyla ilgili yorumda bulundu. Topbaş, milletin her daim sağ duyusuna inandığını belirterek, "Prangalarından, vesayetten Türkiye'nin kurtulmasını istedi. Bunu başarılı olarak ortaya koydu ama diğer taraftan da çok hassas mesajlar var. Bunu zannediyorum ki tüm siyasiler ve herkes alacaktır. Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi gerçekten takdire şayandır" dedi.



'İstanbul Lalesiyle Buluşuyor' temasıyla 2005 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen Lale Festivali'nin açılışı yapıldı. Emirgan Korusu'nda bulunan Beyaz Köşk bahçesinde yapılan açılışa; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Pakistan İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cuneyd, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"20.6 milyon lale İstanbul'u süsledi"



Festival kapsamında Emirgan Korusu başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerine yaklaşık 26.5 milyon lale dikilerek yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu. Yerli ve yabancı birçok turistin İstanbul'a akın etmesini sağlayan festival amatör ve profesyonel bir çok fotoğrafçının da ilgi odağı oldu.



"350 bin ailenin iş imkanı oldu"



Festival açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul'un her tarafında bir aylık süre içerisinde lale ile ilgili ciddi aktiviteler var ve giderek gelişmekte. Lale festivali kent ekonomisine de önemli katkı sunmakta. Sadece kent içi hareketlilik İstanbul dışından da laleleri görmeye gelenler var. Hatta yurt dışından da gelenler var. Bu da kent ekonomisi için çok önemli. Lele Festivalini yaptığımız ilk yıl 600 lale dikmiştik ve bu yıl diktiğimiz lale sayısı 26.5 milyon. Bu festivale ilk başladığımı zaman medya tarafından çok tehditler almıştım, hatırlanır. Bir çok ihtiyaç varken, ulaşım problemi varken lale zamanı mı denmişti. Anlatmaya çalıştık ama anlaşılamadı. Bu yıl ki bizim lale yetiştiricilerimiz 350 bin aile çalışarak bu hizmeti verdi. 350 bin ailenin iş imkanı oldu" diye konuştu.



"Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi gerçekten takdire şayandır"



Referandum sonuçlarını da değerlendiren Topbaş, "Bugün gördüğünüz gibi lalelerle farklı bir İstanbul var. Yarın daha farklı bir Türkiye, daha farklı bir gelecek, belediyelerin refleksleriyle başarılarının hükümet yönetimlerinde de bu olacağının işaretidir. Ben şahsen, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Doğru bir karar olduğunu ve milletimizin her daim sağ duyusuna ve o yüreğinden gelen değerlendirmesine inanıyorum. Çok hassas bir tartı ortaya koydu. Bunu tüm siyasilerin çok iyi okuması lazım. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin de önünü açtı. Prangalarından, vesayetten Türkiye'nin kurtulmasını istedi. Bunu başarılı olarak ortaya koydu ama diğer taraftan da çok hassas mesajlar var. Bunu zannediyorum ki tüm siyasiler ve herkes alacaktır. Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi gerçekten takdire şayandır" şeklinde konuştu.



Maksadın hasıl olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Topbaş, "Beklentiler neydi? Türkiye'nin önündeki engeller kalksın ve geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyebilsin. Ve, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle artık bir takım vesayetler, bir takım engeller, aradaki bir takım kurumlar değil halkın doğrudan yönetime getirdiği insanlar olsun. Belediye başkanları gibi, bizim gibi. Bu gerçekleşti. Halk buna evet dedi. Bu çok önemliydi ve bu sonuç bitti artık. Bunun tartışmasının da ben doğru olmadığını düşünüyorum. Tartışma farklı şeyleri ortaya çıkartmaya çalışır, bu doğru değil. Bu geride kalıştır, geleceğe bakmalıyız. Tüm siyasi partiler de kendilerine bundan sonraki süreçte yeni düzenlemeler yapmalılar. Gelecek için yeni çalışmaların, yeni stratejilerini oluşturmalılar. ve bu aldıkları mesajları da kendi bünyelerinde değerlendirmeleri gerekiyor. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL