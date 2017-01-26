House Müzik Sevenlerin Yeni Adresi 'Nişantaşı Stalk' Açıldı

Nişantaşı Stalk, farklı konsepti ve tarihi havası ile gelen davetlilerinden tam not aldı. Ülke genelinde bir çok rezidans ve projelere imza atan, Kasapoğlu Yapı'nın kurucusu Kaan Konancı, "House Müzik tutkunu olmam sebebiyle, bu tutkumu yaşatacak bir proje yapmak istedik ve Nişantaşı Stalk'ı açtık." dedi.

Açılış organizasyonunu Engin Taşkıran'ın üstlendiği gecede bir çok ünlü isim kırmızı halıda boy gösterdi. Gecenin ilk performansını yakın zamanda baba olan Ozan Çolakoğlu sergiledi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çolakoğlu "Şu an yurtdışında olan Tarkan İstanbul'a geldiğinde ilk olarak Stalk'a gelecek." dedi.

Açılışına ünlü akınının olduğu Stalk'ın gecesine, Turgay Kıran, Tuğba Ekinci, Aydan Kaya, Umut Akyürek, Sinan Akçıl, Betül Arım, Survivor Mert Palavaroğlu, Denizhan Kınacıgil, Nilay Dorsa, Ahmet Selçuk İlkan, Nuri Alço, Bahar Öztan, Pınar Eliçe ve birbirinden ünlü isimler katıldı.

Nişantaşı Stalk, doğaya destek kapsamında, açılış gecesine gelen her bir isim için fidan dikimi sağladı.