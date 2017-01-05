Hamit Kaplan Mezarı Başında Anıldı

Eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 41. yıl dönümünde memleketi Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.



Anma törenine Amasya Valisi Salih Işık, Hamit Kaplan'ın yakınları, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Hamamözü Kaymakam Vekili Ozan Balcı, Hamamözü Belediye Başkanı Bahattin Destebaş, eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, diğer yetkililer, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



1976 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat eden Hamit Kaplan kazandığı başarılarla Amasya'nın adını tüm dünyaya duyurduğunu belirten Vali Işık, "Hamit pehlivan, 42 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırmış bir pehlivanımız. Gurur kaynağımız. Hem grekoromende hem de serbest stilde hakkıyla bu sporu yapmıştır. Maalesef elim bir trafik kazasında aramızdan ayrılmış. Onun açtığı yoldan sporcularımız yürümeye devam ediyor. Ben bu duygularla rahmetli pehlivanımızı ve onu yetiştiren hocasını rahmet anıyorum" dedi.



Sanatta, bilimde, kültürde, ekonomide, sporda rol model insanlar olduğuna değinen Işık, "Böyle insanlar hem milletleri millet yapar hem de kendi sahasında gençlere rol model olur ve yeni çığırlar açar. Böyle büyük bir pehlivanın ardından nice pehlivanlar çıktı. Bunlar sporculukları ve alınteriyle milletimizi uluslararası arenada hakkıyla temsil ettiler. Bayrağımızı göndere çektiler ve göğsümüzü kabarttılar. Yaşayan ve rahmetli olan bütün pehlivanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - AMASYA