Gürkan Karaköy Mahallesi Sakinleri ile Bir Araya Geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Karaköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gürkan, Karaköy Mahallesinde inşaatı devam eden camide incelemede bulunarak, caminin yapımına destek vereceklerini söyledi.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval ve Yaşar Karataş ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, cami inşaatında incelemede bulundu. Burada konuşan Karaköy Mahalle Muhtarı Ali İlçin, Karaköy Mahallesi'nde inşaatı devam eden cami hakkında bilgiler vererek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Köyümüze teşrif ettiler. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Camimize verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Nur Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Yoldaş ise, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Sizi burada görmekten dolayı çok memnun olduk. İnşallah bir günde destek verdiğiniz camimizin açılışına gelirsiniz" ifadelerini kullandı.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, Karaköy Mahallesinin kış mevsimi dolayısıyla yarım kalan yollarının bahar mevsimi ile birlikte asfaltlanacağını belirterek, cami inşaatına da destek vereceklerini söyledi.



Gürkan, "Tabi burada daha önce başlanılan yol yapım çalışmaları kış mevsimine girmemiz nedeniyle bir kısmı yarım kaldı. Yolun az bir kısmı asfaltlanamamış. Gelecek baharla birlikte kalan kısmında asfalt kaplamaları yapılacak. Buraya bugün gelmemizin amacı, gerek muhtarımızın, gerek Cami yaptırma dermek başkanımızın daveti üzerine davete icabet ettik. Burada yapımı devam eden Nur Camisinin çalışmaları devam ediyor. Bizlerde ibadet yerlerimize, camilerimize, kurslarımıza ve diğer sosyal çalışmalara desteklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu camimizin hizmete açılmasında da gelip açılışına katılacağız. Şu anda kış mevsimini yaşamamıza rağmen caminin inşaat süreci devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA