Gaün'de Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Örnek Davranış

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından Halep halkı için düzenlenen kermeste elde edilen gelir, Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından İl Müftüsü Ahmet Çelik'e takdim edildi.



GAÜN Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleşen töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Gür, "Halep'te ciddi travma yaşayan kardeşlerimize evimizi, yüreğimizi, sofralarımızı açtık ama bu yetmiyor. 5 Buçuk yıldır bu ıstırap yaşandığı için son gelişmeler ışığında elimizde olanı mümkün olduğu kadar onlarla yeniden paylaşmak amacıyla öğrencilerimizin yaptıkları bu yardım çok önemli" dedi.



Önce İlahiyat Fakültesi arkasından Tıp Fakültesinin bu konuda çok duyarlı olduğunu belirten Prof. Dr. "Sağlık alanında sadece yaralarını sarmıyoruz onların gönül tellerine de dokunarak gönüllerini de sarıyoruz. Bu açıdan öğrencilerimizi, Tıp Fakültesindeki duyarlı kardeşlerimizi bu işe öncülük ettikleri için tebrik ediyorum. Bundan sonra da gelecekte diğer fakültelerimiz de bu işle devam edecekler ve bu mutluluk zinciri inşallah Halep'e çok hızlı ulaşacak. Bunu da en doğru yöntemle Müftülük aracılığıyla Diyanet Vakfımızın ulaştıracağını biliyoruz. Yaptıkları işlerin, yardımların da farkındayız. O yüzden de onlara teslim ettik. Onlara ulaştığı zaman da bundan mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.



Böyle gençlerin olduğu sürece birçok problemin üzerinden çok rahat geleceğimize inandıklarını söyleyen İl Müftüsü Ahmet Çelik, üniversite gençliğinin bu duyarlılığından duyduğu mutluluğu ifade etti. Tıp Fakültesinin sadece bedensel yaraları değil gönül yaralarını da sardığını kaydeden İl Müftüsü Çelik, "Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'ün bu yardımların Müftülüğümüz eliyle Halepli kardeşlerimize ulaştırılmasındaki güveni için teşekkür ederiz. En kısa zamanda bu yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Geçtiğimiz günlerde sınırımıza 20 kilometre alan içerisinde yaptığımız ziyarette birçok eksiklik tespit ettik. Bu para birçok aile için şu kış şartlarında giysi, ayakkabı gibi temel ihtiyaçların giderilmesinde kullanılacak" diye konuştu.



Törene, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen ve GAÜN Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu öğrencileri katıldı. - GAZİANTEP