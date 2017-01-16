Stat: Osmanlı
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Koray Altınay, Umar, Maher, Regattin, Webo
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Gol: Dk. 20 Talisca (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 8 Koray Altınay (Osmanlıspor), Dk. 42 Quaresma (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
16. dakikada Osmanlıspor'un kazandığı serbest vuruşu Mehmet Güven kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda, top kaleci Fabricio'nun ellerinde kaldı.
20. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Talisca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
34. dakikada Quaresma'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel'in sert şutunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: OsmanlıHakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan OlguncanOsmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Koray Altınay, Umar, Maher, Regattin, WeboBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan...
Stat: Osmanlı