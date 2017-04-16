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Fotoğraflar// 11.cumhurbaşkanı Abdullah Gül Oy Kullandı
Fotoğraflar// 11.cumhurbaşkanı Abdullah Gül Oy Kullandı
16 Nisan 2017 Pazar 13:18
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[9506209] DHA
Başbakan Yardımcısı Gül
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Cumhurbaşkanı Gül
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Cumhurbaşkanı
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Abdullah Gül
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Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
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