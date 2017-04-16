Fotoğraflar// 11.cumhurbaşkanı Abdullah Gül Oy Kullandı

Fotoğraflar// 11.cumhurbaşkanı Abdullah Gül Oy Kullandı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Başbakan Yardımcısı Gül, Dışişleri Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül