AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde çıkan fırtına, yüksek kesimlerdeki zeytin ağaçlarına zarar verdi. Fırtınada yaklaşık 20 ağacın dalı kırıldı, bazıları kökünden söküldü.
Koçarlı'ya bağlı Tekeli Mahallesi'nde bugün saat 10.00'da çıkan fırtına, zeytin ağaçlarına zarar verdi. Yavuz Karataş'a ait zeytinlikte bulunan yaklaşık 20 zeytin ağacının dalları kırıldı. Bazı ağaçlar ise kökünden söküldü. Zeytin ağaçlarının sahibi Karataş, fırtına dindikten sonra gittiği zeytinlikte gördükleri karşısında üzüldü.
- Koçarlıaydın
Fırtına Koçarlı'da Ağaçları Yıktı
AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde çıkan fırtına, yüksek kesimlerdeki zeytin ağaçlarına zarar verdi.
AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde çıkan fırtına, yüksek kesimlerdeki zeytin ağaçlarına zarar verdi. Fırtınada yaklaşık 20 ağacın dalı kırıldı, bazıları kökünden söküldü.
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