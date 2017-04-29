Finansal Durum Daha da Kötüye Gidiyor!

Galatasaray Sportif A.Ş, 31 Mayıs 2016- 28 Şubat 2017'yi kapsayan 9 aylık periyotta 240 milyon TL zarar etti. UEFA'ya sunulacak bir yıllık mali raporda ise bu zararın 280 milyon TL seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Başkan Dursun Özbek mali tablo ile ilgili faturayı geçmiş yönetimlere ve özellikle Ünal Aysal'a kesse de rakamlar incelendiğinde Özbek döneminde finansal durumun daha kötüye gittiği ortaya çıkıyor. İşte detaylar: Başkan Dursun Özbek kur farkı ve faiz yüzünden borç sarmalından çıkamadıklarını söylüyor... Kur farkı ve faizi kapsayan finansman gideri Aysal dönemi 59 milyon TL iken, Özbek'in son 9 aylık periyodunda 115 milyon TL. Ayrıca Aysal bırakırken, 347 milyon TL olan banka borcu Özbek'le 617 milyon TL'ye fırladı ve Riva-Florya arazi için gelen 500 milyon TL'nin bankada kırdırılması sonucu 28 Şubat itibarıyla banka borcu 360 milyon TL.



150 MİLYON DÜŞÜŞ VAR!



Geçen sene ile kıyaslandığında gelirlerde (UEFA'dan gelen para, kombine- loca satışı, mağazacılık-forma) 150 milyon TL düşüş var. Aysal döneminde 40 aya sığdırılan 28 kupaya karşılık Özbek'in 23 ayda futbol ve basketbolda sadece 4 kupası var. Kısacası Galatasaray hem ekonomik hem de sportif anlamda dibe vurmuş durumda.







TEHLİKE KAPIDA



Sportif A.Ş'deki zararı bir türlü engelleyemeyen Galatasaray yönetimi, SPK'da bedelli sermaye artırımına gideceğini duyurdu. Sarıkırmızılılar, 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018'i kapsayan mali tablosunda Sportif A.Ş'de kara geçmek zorunda. Aksi bir sonuçta 5 yıl üst üste zarar edileceği için SPK, halka açık olan kulübün Sportif A.Ş'sine dışarıdan iki bağımsız üye atama hakkına sahip olacak ve bu ihtimal camiayı şimdiden huzursuz etmeye başladı



(Sabah)