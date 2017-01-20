Fikri Sınai Haklar ile İlgili Eğitim

"Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır" (Thomas Carlyla)



Ankara Üniversitesi akademisyenlerini ve Teknokent firmalarımızı bilgilendirmek üzere fikri sınai haklarla ilgili eğitim serisinin üçüncüsü planlanmıştır.



Eğitim serimizin üçüncüsünde aşağıdaki konular yer alacaktır:



• Buluş koruma yöntemleri ve kapsamlan (patent/fin),



• Patentlenebilirlik kriterleri ve yazılımlar,



• Yurt içi patent / faydalı model başvuru süreçleri ve yeni çıkan kanun ile ilgili genel bilgi



• Yurt dışı başvuru seçenekleri ve rüçhan kavramı (genel bilgi)



Eğitimci : Faruk ÖNDER (Patent Uzmanı)



Tarih: 20.01.2017



Saat: 15: 00 – 17: 00



Yer: Ankara Üniversitesi Teknokent Küçük Konferans Salonu



Eğitim serisi, üniversitemizin akademisyenlerine ve Teknokent firmalarımıza ücretsizdir.