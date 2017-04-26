Fetö'nün 'Adalet İmamı' Ankara'ya Gönderildi
EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde Yunanistan'a kaçmak isterlerken yakalanan 7 şüpheliden, 'Süleyman' ve 'Selahattin' kod adıyla FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey 'Adalet imamı' olduğu öne sürülen Emre Kazan, soruşturmasının yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.
EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde Yunanistan'a kaçmak isterlerken yakalanan 7 şüpheliden, 'Süleyman' ve 'Selahattin' kod adıyla FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey 'Adalet imamı' olduğu öne sürülen Emre Kazan, soruşturmasının yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan 7 şüpheli beraberinde 1 kadın ve 2 çocukla Yunanistan'a kaçmak isterken önceki gün Edirne'nin Meriç İlçesi Serem Köyü'nde askerler tarafından yakalandı. Şüphelilerden Emre Kazan'ın FETÖ silahlı terör örgütünün sözde üst düzey adalet imamı olduğu ve hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli savcılık talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden Emre Kazan, yapılan ilk incelemenin ardından dün gece Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi.
FETÖ şüphelisi Emre Kazan'ın yanı sıra Yunanistan sınırında meslek ihraç edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda uzman yardımcısı Bilal Yaman, öğretmenler Ömer Eken, Hacı Murat Çelik, adliye zabıt katibi Yunus Emre Günaydın, doktor Müyesser Saykı Arslan ve hemşire Selda Akkaya yakalanmıştı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
- Edirne