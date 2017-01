Fatsa'dan Halep'e Yardım Tırı Yola Çıktı

Ordu İHH ve Elif-Derneği öncülüğünde Fatsa ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan kadınlar tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle alınan yaşam malzemeleri tırla Halep'e gönderildi.



Fatsa 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda Halep'e yardım tırının gönderilmesi ile ilgili düzenlenen törene Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu ve İlçe Müftüsü Hüseyin Can katıldı.



İlçe Müftüsü Hüseyin Can'ın yaptığı duanın ardından Halep'e yardım tırı yola çıktı. İHH Fatsa İlçe Temsilcisi Ali İyi yaptığı açıklamada, "Fatsa'daki ve Altınordu'daki bayan arkadaşlarımızın düzenlemiş oldukları kermes neticesinde yaklaşık 80 bin TL'lik maddi yardım toplandı. İHH'nın Reyhanlı'daki deposuna neye ihtiyaç olduğu konusunda istişarede bulunduk. Gıda, ilaç, battaniye ve giyim eşyası üzerinde yoğunlaştılar. Bununla ilgili 80 bin lira değerinde gıda ilaç battaniye ve mont şeklinde yardım topladık ve tırımızı bugün gönderiyoruz. Halihazırda şu anda vatandaşlarımız yardım yapmaya devam ediyorlar. Şu an için mevcut kampanyamız yok ama biriktiğinde göndermeye devam edeceğiz" dedi. - ORDU