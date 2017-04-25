Fatsa'da Yol Çalışmaları

Fatsa Belediyesi kırsal kesimlerdeki yol çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.



Hava şartlarına bağlı olarak uzak mahallerde çalışan ekipler en çok yol, su ve menfez çalışmalarını gerçekleştiriyor. Düğünlük Mahallesi Ahıskalı mevkisinde dar yol nedeniyle ulaşımda yaşanan sorun Fatsa Belediyesi Kırsal 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından giderildi. Düğünlük Mahallesi Ahıskalı mevkisinde Mahalle Muhtarı Ali Ağca'nın yol genişletme talebini değerlendiren Fatsa Belediyesi Kırsal 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri 200 metre uzunluğundaki dar yolu iki gün süren çalışma ile genişleterek rahat bir ulaşım olmasını sağladılar.



Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe Mahalle Muhtarlıklarının ve vatandaşların yol ile ilgili taleplerini imkanlar ölçüsünde öncelik sırasına göre değerlendirdiklerini belirterek, "Bu bağlamda Düğünlük Mahallesi Muhtarımız Ali Ağca'nın söz konusu yerde dar yolun genişletilmesi ile ilgili talepleri olmuştu Kırsal 1. Bölge ekiplerimizde yolda gerekli incelemeleri yaparak yolun genişletilmesine karar verdi ve iki gün süren çalışma ile ulaşımın daha rahat olmasını sağladılar" dedi.



İkinci yol çalışmaları ise Kargucak Mahallesi'nde gerçekleşti. Kargucak Mahallesi Celaloğlu ve Düzağız mevkisinde ara bağlantı yollarına bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Fatsa Belediyebi Kırsal 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların toplam 4 gün süreceği belirtildi. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan Kargucak Mahallesi Celaloğlu ve Düzağız mevkisinde ara bağlantı yollarında vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla çakıllama çalışması yaptıklarını belirterek, "Bu bölümde 10 kilometre yolun çakıllama işlemini yapacağız. Yol çakıllandıktan sonra bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız rahat etmiş olacaklar" diye konuştu. - ORDU