Eskişehir'de Silahlı Saldırı Şüphelisi Adliyede

Eskişehir'de bir kişiyi silahlı saldırı sonucunda yaraladığı ileri sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.



Dün gece, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yürüdüğü sırada S.Ç.'nin saldırısına uğrayan Erdal B. ayağından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal B, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinden kaçan S.Ç.'yi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR