Dünya Çocukları Pendik'te 23 Nisan İçin Buluştu
Pendik Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği 10 ülkeden yüzlerce öğrencinin katılımıyla başladı.
Pendik Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği 10 ülkeden yüzlerce öğrencinin katılımıyla başladı.
Pendik Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği başladı. Kavakpınar Mahallesi'nde düzenlenen kortejle başlayan şenliğe 10 ülkeden yüzlerce öğrenci katıldı. Kendi ülkelerine ait kıyafetler, ülke bayrakları ve Türk Bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen korteje çocuklardan oluşturulan mehteran takımı da renk kattı. Kortej etkinlik alanında sona erdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği için oluşturulan etkinlik alanında 10 ülkeden gelen öğrenciler kendi ülkelerine ait halkoyunlarını sergiledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gösteriler büyük beğeni topladı. İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren Gizem İncekuş'un okuduğu İstiklal Marşı uzun alkış aldı. Etkinlikte ayrıca öğrenciler tarafından Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'ne ait eserler seslendirildi.
Etkinlikle ilgili konuşan Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Öznur Canayakın, "Pendik Belediyesi olarak bu yıl 12'ncisini düzenlediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliğini bugün burada gerçekleştiriyoruz. 1 hafta boyunca Pendik'in değişik noktalarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamaya devam edeceğiz. Belediye başkanımızın Dr. Kenan Şahin öncülüğünde 23 Nisan coşkusunu çocuklarımıza anlatmak ve onların da gelecek nesillere aktarması konusunda elimizden gelen sorumluluğu üstleniyoruz. İlçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 10 ülkemiz katılıyor. Atatürk'ten onlara hediye edilen bu bayramı hep birlikte coşkuyla kutlamalarını arzu ediyoruz" dedi.
Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arjantin, Moldova başta olmak üzere 10 ülkeden öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenliklere katılmak üzere Pendik'e geldi. Pendik ve Türkiye'yi yakından tanıma imkanı bulacak olan öğrenciler ilçenin muhtelif noktalarında 1 hafta boyunca düzenlenecek olan etkinliklere katılacak. - İSTANBUL