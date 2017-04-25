Adıyaman'daki tüm dönerci ve tatlıcılar, denetlendi,



Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile birlikte şehir merkezindeki tüm dönerci ve tatlıcıları denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde kurallarına uymayan iş yerlerine uyarı ve cezai işlem uygulandı. Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden yetkililer, "Halkımızın sağlığını ciddi şekilde önemsiyoruz. Bu amaçla vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetim yaptığımız işyerlerinde hijyen, personel temizliği ve ruhsat gibi konularda hassasiyetle incelemelerde bulunup, kurullara uymayan iş yerlerine gerekli uyarı ve cezai işlemler uyguluyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetimlerimiz aralıksız sürecek" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN