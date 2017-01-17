Dokap'tan Gümüşhane Arıcılarına Destek

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, DOKAP Bölgesi Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Programı kapsamında Gümüşhane'de 45 arıcıya hibe yoluyla verilen arıcılık malzemeleri düzenlenen törenle dağıtıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, Şube Müdürü Necati Ceyhan, Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Niyazi Gül ve arıcılar katıldı.



DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, törende yaptığı konuşmada, DOKAP tarafından Gümüşhane'de birçok proje yürüttüklerini, arıcılığın ek iş olarak yapılması yerine tamamen arıcılıkla uğraşan kişiler tarafından yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Bunu artık hobi olarak değil, işletme mantığıyla yapmamız lazım. Bölgemizdeki tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili proje yürütüyoruz. Bölgemizdeki bu bitkilerin envanterini çıkartıyoruz. Çeşitli üniversitelerden hocalarımız var. Türkiye'deki 4 bin tür tıbbi ve aromatik bitkinin yarısı Doğu Karadeniz'de. Böyle bir varlığımız var elimizde. Bunun pazarını da oluşturduk. Dünyada bu bitkilerle ilgili çeşitli çalışmalar yapan bir içecek firmasıyla bazı görüşmeler yaptık. Bölgemizde üretilen melisa, ekinezya gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin alım garantisini kendilerinden aldık. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu aynı zamanda arıcılık içinde düşünüyoruz" dedi.



"Gümüşhane balı markasıyla çıkacak"



Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İl Edip Birşen ise, Gümüşhane'nin gerek arıcılık yönünden, gerekse flora zenginliği bakımından bölgede önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "İlimizin sahip olduğu 500-3 bin metre rakıma kadar uzanan değişken topografyası ve güneydoğusundaki karasal iklim, kuzeyindeki Karadeniz iklimi arasında kalması mikro düzeyde flora açısından çok zengin birçok vadi ve havzanın oluşmasına sebep olmuştur. Bu flora zenginliği ile kirlenmemiş olan kaynaklarımızda dikkate alındığında ilimizde üretilen balın organik bal olarak pazarlanması için önemli bir fırsat ortaya çıkıyor. Bu konuda Arıcılar Birliği ile bir proje başlattık. Gümüşhane balının marka yolculuğu diye. Amacımız arıcılarımızın ürettiği balın adını soyadını koymak. Artık 'Gümüşhane Balı' diye bir marka çıkaracağız. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Sizlerin ürettiği Gümüşhane balını, hak ettiği değeriyle satışını sağlayacağız. Projemizi yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Asıl hedefimiz Gümüşhane'nin organik bal konusunda marka olmasını sağlamaktır" diye konuştu.



Arıcılık desteklemeleri ile ilgili bilgilerde veren Birşen, 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 arıcıya 900 bin TL, arılı kovan desteklemelerinde 377 arıcıya 366 bin 500 TL, organik arıcılık yapan 12 üreticiye 85 bin TL, DOKAP Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Programı kapsamında 45 arıcıya da 90 bin TL destek sağlanarak toplam da 1 milyon 441 bin 500 TL destek sağlandığını söyledi.



Proje kapsamında hibe yoluyla verilen arıcılık malzemelerinin dağıtımının ardından tören sona erdi. - GÜMÜŞHANE