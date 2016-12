Dinar'da Öğrencilere Kuran-ı Kerim Hediye Edildi

Dinar ilçesinde öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye edildi.



Dinar Şehit Şükrü Bayrakcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu, İlçe Müftüsü Celil Şimşek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ceylan, İlçe Müftüsü Celil Şimşek, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tekin Mumcu ve Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fevzi Şen tarafından Kuran-ı Kerim, ilmihal kitabı ve yardımcı kaynak kitaplar hediye edildi.



Kuran-ı Kerim'in ve ilmihal kitabının Dinar İlçe Müftülüğü, kaynak kitapların da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tedarik edilerek dağıtıldığı okulda öğrenciler kitaplardan ötürü teşekkür etti.



Kaymakam Mustafa Şahin, dağıtılan kitapların en iyi şekilde okunarak anlaşılması gerektiğini, öğrencilerin en iyi eğitimi almalarını sağlamak adına her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.



Vatanına, milletine ve devletine bağlı bireyler olarak toplumda öğrencileri görmek istediklerini de kaydeden Şahin, "Okulunuzun adına yakışır birer öğrenci olmanızı istiyoruz. Boş zamanlarınızda dağıtılan kitapları okuyunuz. Her zaman ders çalışmalı, her zaman kitap okumalısınız. Sizlere dağıtılan kitaplar çok değerli kitaplardır. Çok çalışmanız dileğiyle hepinize başarılar diliyorum." dedi.



Dinar Şehit Şükrü Bayrakcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmihan Sadırlı ve Müdür Yardımcısı Şevkiye Yalçın, Kaymakam Mustafa Şahin'e ve diğer yöneticilere dağıtılan kitaplardan ötürü teşekkür ederek, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için büyük bir çaba sarf ettiklerini, kitaplar sayesinde öğrencilerin çok daha başarılı olacağını belirttiler.