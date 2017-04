Dha Yurt Bülteni-9

1)DiYARBAKIR'DAKİ SALDIRIYI PKK ÜSTLENDİ



DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasında biri polis, 2 sivil toplam 3 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.



Merkez Bağlar İlçesi'ndeki Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasında kazılan tünelde tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1'i polis, 2'si sivil toplam 3 kişinin şehit olduğu saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. PKK'ya yakın internet sitesinde yer alan PKK açıklamasında, teröristlerin 2 bin 540 kilo patlayıcıyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor.



DİYARBAKIR/DHA



2)BAKAN AVCI: "TURİZMCİ AĞLAMAZ"



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, sezon öncesi turizm sektörü temsilcileriyle buluştu. Bu yıl izlenecek yolla ilgili sektör temsilcilerin görüşlerinin alındığı toplantıda konuşan Avcı, "Turizmci ağlamaz. Çünkü ağlayan işletmelere kimse iyi gözle bakmaz" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Marmaris D-Resort Grand Azur otelde, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Yeni sezon öncesi sorunlar, sıkıntılar konuşuldu. Turizm sezonu için neler yapılabileceği tartışıldı. Toplantıda konuşan Bakan Avcı, "İnşallah sizlerin de desteğiyle turizmimizi eski günlerinden de iyi bir duruma getireceğiz. Turizm aynı zamanda bir algı yönetimi sektörüdür. Turizmci ağlamaz. Ağlayan işletmelere kimse iyi gözle bakmaz. Hiçbirimiz, kapısında durmadan şikayet eden dükkan sahibinin dükkanına girmeyiz. Dolayısıyla bizler iyi oldukça, sektör iyi olur. Hiç değilse, iyi dedikçe iyi olma potansiyeli artar. Burada bir 'Murphy Kanunu' var. Kötü dedikçe de kötüye gitme potansiyeli artar. Bu nedenle turizmciler her zaman dik durmak durumundadırlar. 2016 yılında bu bakımdan sektör iyi bir sınav verdi. Gerçekten ağır bir darboğazdan geçtik. İstihdam ve diğer yakıt ve benzeri desteklerle sektör, 2016 yı en iyi şekilde atlattı" dedi.



"ÇEŞİTLİLİK ARTARSA İLK 3'E GİRERİZ"



Bakan Avcı, ülkede yıllardır turizminin 'deniz, kum ve güneş' olarak pazarlandığının altını çizerek, "Bu dar parantezle bile dünyada turizm bakımından ilk 6 ülke arasına girdik. Ancak bundan sonra bu parantezi sağlık, kongre, doğa, spor gibi çeşitlendireceğiz. Bu çeşitliliği arttırdığımız takdirde, ilk 3 sıraya girmememiz için hiçbir neden yoktur. Kimsenin de aklında bir soru işareti kalmasın. Türkiye bunu başarabilecek istek, güç ve yapıya sahiptir" diye konuştu.Son 15 yılda bu potansiyelle turizmde büyük bir başarı hikayesinin altına imza attıklarını belirten Bakan Avcı, 2023 hedefleri arasında olan, dünyada ilk 10 ülke arasına girme hedefinin turizmde şimdiden yakalamış olduğunu söyledi. Avcı, "2002 yılında 13 milyon olan turist sayımız 2015'e geldiğimizde 40 milyona ulaşmıştı. Turizm gelirimiz aynı dönemde 12.5 milyar dolardan 31.5 milyar dolar mertebelerine ulaşmıştı" dedi.



Bakan Avcı'nın konuşmasının ardından, toplantı basına kapalı olarak devam etti.



3)CANİKLİ: FETÖCÜLER BUKALEMUN GİBİ !



AŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'un Güce ilçesinde düzenlenen mitingde Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fetö'cülerin çok iyi kamuflaj yaptığını belirten, "Bukalemun gibi kendini içinde bulunduğu ortama uyumlaştırabiliyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyorö diyen Canikli, FETÖ liderinin mensuplarına, 'Gerektiği zaman içki içebilirsiniz', 'Her türlü kuralı ihlal edebilirsiniz' dediğini anlattı.



'ŞEYTAN HİÇ EKSİK OLMADI'



Güce ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan ve ilçe halkından her zaman büyük destek gördüklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Göreve geldiğimizden beri 'şeytan taşlamaktan tavaf yapamaz hale geldik' demiyoruz. Hem şeytan taşlıyoruz, hem tavaf yapıyoruz. Ama şeytan hiç eksik olmadı, hem içeride hem dışarıdaö diye konuştu.



'BÜTÜNLÜĞE, BİRLİĞE KİM EL UZATIRSA O ELİ KIRARIZ'



2002 yılında beri ülkenin önünü kesmek için içeriden ve dışarıda çok ciddi hain çalışmalar yapıldığını belirterek bunların hala devam ettiğini bildiklerini kaydeden Canikli, şunları söyledi:



"Bir taraftan ülkenin problemlerini çözmek, Türkiye'nin zenginleşmesini sağlamak, ihtiyaçları gidermek, aynı zamanda bu saldırılara cevap vermek, onları da def etmek hakikaten kolay değil. Bizim için önemli olan Türkiye'nin güvenliğidir. Önemli olan bu ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde, 780 bin kilometrekaresinin bir bütün olarak muhafaza edilmesidir. Bu bütünlüğe, birliğe kim el uzatırsa o eli kırarız, kırıyoruz, kırmaya da devam edeceğiz. Dost bildiğimiz ülkeler, terör örgütlerine bizde olmayan en ileri silahları verdiler. Verdiler de ne oldu? Hepsini söküp attık, atmaya da devam ediyoruz. 35-40 yıldır girilemeyen inlerine giriyoruz. Tabi işimiz bitmedi. Daha yapacak çok iş var.ö



'FETÖCÜLER BUKALEMUN GİBİ'



Fettulahçı terör örgütü konusuna açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, örgütün çok iyi kamuflaj yaptığını belirterek şöyle devam etti: "Bukalemun gibi kendini içinde bulunduğu ortama uyumlaştırabiliyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Fettullahçı Terör Örgütü başının bazı fetvaları var mensuplarına. Diyor ki, 'gerektiği zaman içki içebilirsiniz', 'Her türlü kuralı ihlal edebilirsiniz.' Fettullah Gülen denilen o terörist başının örgüt mensuplarına gönderdiği talimatlar var. Bunları biliyoruz. Daha ağır şeyler de var ama onları söylemeyeyim. Şu anda halen kendisini gizleyen, o örgütle bağlantısını iyi saklamış olan örgüt mensupları olabilir. Zaman zaman çıkıyor nitekim. Bylock görüşmeleri ve oradaki mesajlaşmalardan diğer gizli kalmış örgüt üyelerini şu anda yoğun bir şekilde tespit ediyoruz. Mücadele sonuna kadar devam edecek. En ufak bir geri adım söz konusu değil. Güce'den bu terör örgütlerine destek veren arkalarındaki ağababalarına, para babalarına sesleniyorum; hain emellerinizden vazgeçin. Bu terör örgütlerinin hepsi maşa. Birileri tarafından kullanılıyor. Türkiye'nin güçsüzleştirilmesi, tarihindeki ihtişamlı günlere tekrar dönmemesi için birileri tarafından maşa olarak kullanılıyor terör örgütleri.Kimsenin toprağında gözleri olmadığını kaydeden Canikli, "Bu topraklara göz dikersen, herhangi bir şekilde bu milletin geleceğiyle ilgili hain bir takım planların varsa, o planları da kafalarınıza geçiririzö diyerek konuşmasını tamamladı.



4)VAN GÖLÜ'NDE 15 BİN ÖĞRENCİYLE TEMİZLİK KAMPANYASI



VAN'ın merkez Edremit İlçe Belediyesi, yaklaşık 15 bin öğrenciyle temizlik kampanyası başlattı. Van Gölü sahilleri ve mahallelerde yapılan temizlik kampanyasında yaklaşık 60 ton çöp toplandı.



Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde başlatılan temizlik kampanyasına, ilçe genelindeki tüm okulların yönetici, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin de katıldığı kampanya çerçevesinde Van Gölü sahilleri ve mahallelerde belediye temizlik işçileriyle birlikte çöp toplandı. 15 bin öğrencinin katılım sağladığı temizlik kampanyasında yaklaşık 60 ton çöp toplandı.



Öğrenciler vatandaşların Van Gölü sahillerini kirletmemesini isterken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, Edremit İlçesinin Türkiye'nin turizm açısından en önemli ilçesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bugün 15 bin öğrencimizle temizlik kampanyamızı yürütüyoruz. Şu an ilçe genelinde temizlik operasyonu gerçekleştiriyoruz. Ben vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen bize binlerce yıl öncesinden aktarılan, binlerce yıldır insanımızın kullandığı bu Van Gölü'nü bize emanet edildiği şekilde, bizde sonraki nesillere emanet edelim."



5)MERSİN'DEKİ BOMBALI SALDIRININ 18 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE



MERSİN'de polise yönelik bombalı saldırının ardından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aynı olayla ilgili gözaltına alınan PKK'lı 10 kişinin sorgusu ise sürüyor. Merkez Mezitli İlçesi Tece Mahallesi Söğütlü kavşağında 3 Nisan'da polis memurları Hayrullah Poyraz ile Olcay Solak'ın yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yapılan operasyonlarda terör örgütleri TKP/ML, DHKP-C ve MLKP üyesi olduğu iddiasıyla 9'u kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. 8 günlük gözaltı sürecinde işlemlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler, adliye çıkarıldıkları sırada "Devrimci irade teslim olmayacak", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Bunun üzerine polisler, şüphelilerin ağzını elleriyle kapatarak slogan atmalarını engelledi.



Bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu belirlenen 10 kişinin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.



6)AK PARTİLİ DEMİRÖZ, "16 NİSAN TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BİR KURTULUŞ BAYRAMIDIR"



MANİSA'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "16 Nisan Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş bayramıdır. İnşallah 15 Temmuz'da başlayan direnişin 16 Nisan'da yükselişini göreceğiz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Öz, Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin hemşehri dernekleriyle düzenlediği sabah kahvaltısına katıldı. Kahvaltıya AK Parti Manisa Milletkvekilleri Murat Baybatur, Selçuk Özdağ, Recai Berber, İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, partililer ve hemşeri derneklerinin başkanları katıldı. Vedat Demiröz 16 Nisan tarihini bir kurtuluş bayramı olarak değerlendirerek, "16 Nisan Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş bayramıdır. İnşallah 15 Temmuz'da başlayan direnişin 16 Nisan'da yükselişini göreceğiz. Bizler sizlerin oyları ile seçilip meclise gidiyoruz. İktidar olduğumuzu zannediyoruz. Ama gittiğimizde bir bakıyoruz ki iktidarız ama maalesef muktedir olamıyoruz. Önde bir sürü vesayet odakları, karşımıza çıkan vesayet odaklarının başında oligarşik bürokrasi, yargı, sivil toplum kuruluşları, basın var ve en önemli yurtdışında bunları yönlendiren Türkiye'yi bugüne kadar sömüren kuruluşlar var. Bu odaklarla mücadele ediliyor" diye konuştu.



"PAKET RECEP TAYYİP ERDOĞAN PAKETİ DEĞİL"



AK Partili Demiröz 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandum unda milleti düşündüklerini savunarak, "Şu an Recep Tayyip Erdoğan her şeyi yapabiliyor. Getireceğimiz paket Recep Tayyip Erdoğan paketi değil. Ama biz Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrasını düşünerek bu milletin sıkıntılardan kurtulabilmesi, kendi kendini yönetebilmesi, bütün yöneticileri kendi seçmesi için millete geldik. Özal 9 yıl başbakan ve cumhurbaşkanı olarak bu ülkeyi yönetti. Ama bu insanı da çeşitli baskılar ve vesayet odakları ile bize göre şehit edip ortadan kaldırdılar. Erbakan döneminde biraz nefes aldık. Ama maalesef Demirel'in ayak oyunu ve 28 Şubat'ta yapılan postmodern darbe ile o dönem de bitmiş oldu. 2002'de yapılan seçimlerde AK Parti dönemi ile Türkiye'de yeni bir silkiniş, yeni bir dönem açıldı" dedi.



Referandum konusunda bazı ülkelerin yaptığı olumsuz eleştirilere de tepki gösteren Demiröz, "Bakanlarımızı ülkeye sokmazlar, yer vermezler, konuşmalarına müsaade etmezler, atlarıyla ve itleriyle üzerimize gelirler. Avrupa'nın tam ortasındaki bir ülke olan İsviçre'de Cumhurbaşkanımızın şakağına tabanca dayanmış poster asılmasına izin veriyor. Bu kadar alçaklık gösteriyorlar. O posterde cumhurbaşkanımız değil, sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa aynı tepkiyi yine gösteririm. Bu ülkeye bu hakareti yapamazsınız" dedi.



Vedat Demiröz, 16 Nisan tarihinin önemine dikkat çekerek, "15 Temmuz bu milletin direniş günüdür. Ama 16 Nisan cumhurbaşkanımızın deyişi ile 15 Temmuz'un yükselişi demektir. 16 Nisan'da tek hakimiyet milletin olacak. Vesayet odakları da böylece kendi çevrelerine çekilecek. 16 Nisan'da elimizi vicdanımıza koyacağız. Geleceğimizi, çoluk çocuğumuzu, istikrarı düşünerek oyumuzu vereceğiz. Bundan sonra Türkiye'ye kimse ilişemeyecek ve yükselişini durduramayacak" diye konuştu.



"SANDIKLARDA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"



AK Partili Demiröz, "16 Nisan'da FETÖ'cüler konusunda sandıklarda bir önlem alındı mı?" sorusuna yanıt vererek, "Bütün kurumlar en sıkı şekilde FETÖ örgütü ile mücadelesini veriyor. Hiç kimse masum değil. Herkes cezasını çekecek. İçimizdeki bu hainleri temizlememiz gerekir. Sandık güvenliği konusunda gerekli önlemler alındı. Hiç merak edilmesin. YSK bugüne kadar bütün seçimleri sağlıklı yapmıştır. Ben güveniyorum. Millet sandığa gidecek ve hür iradesiyle oyunu kullanacak. Sandıklarda müşahitlerimiz var. Onlar, hiçbir şey yapamazlar. Onların artık mumu söndü. Ülke en kısa sürede onlardan kurtulacak. Bu ülkenin önüne ne Amerikası ne Yahudisi ne AB geçecek" dedi.



AK Partili Demiröz konuşmasının ardından Akhisar İlçesi'ne hareket etti.



