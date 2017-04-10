Darıca'da 16 Nisan Diriliş Parkı Açıldı

Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 16 Nisan Diriliş Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.



AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı programda mehteran takımı bir konser verdi.



Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, hizmetlerin devam edeceğini müjdeleyerek, yıl içinde 20 adet parkı tamamladıklarını, 10 adet parkın da yapımının devam ettiğini söyledi. Başkan Karabacak, "Park Bahçeler Müdürlüğümüzün olduğu bölgede 35 dönümlük alanda Kent Park Projemize yakında başlıyoruz. İçerisinde büyük bir camii, bölgenin en büyük nikah sarayı, kuran kursu, çok amaçlı bir salon ve bilgi evinin de bulunduğu önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra başta Darıca sahil ve Bayramoğlu Balyanoz Koyu olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Başkan Karabacak 16 Nisan'da yapılacak referandum la ilgili de vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunarak, "16 Nisan'da yapılacak olan referandum bir parti seçimi değil, bu ülkemizin önünü açacak, güçlü Türkiye'nin önünü açacak bir yönetim değişikliği seçimidir. Koalisyonların tarihe gömüleceği, halkın en az yüzde elli birinin oyu ve desteğiyle ülkeyi yönetecek partili cumhurbaşkanı ile birlikte son 15 yılda yapılan yatırımlar artarak devam edecek ve ülkemiz her alanda hak ettiği noktalara gelecektir. Bu yüzden sizlerden güçlü bir 'evet' bekliyoruz" diye konuştu.



AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'da, "Bu güzel parkın hizmete girmesinde emeği geçen Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak ve ekibine teşekkür ediyorum. Daha güçlü iktidarlarla daha büyük projelere imza atacağımız yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığı sürecinde siz değerli vatandaşlarımızın da katkı ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ