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Dağ Keçisi Avına 12 Bin Lira Ceza
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Dağ Keçisi Avına 12 Bin Lira Ceza

Muğla'nın Ula ilçesinde kaçak olarak dağ keçisi avlayan kişiye 12 bin lira ceza verildi.

Dağ Keçisi Avına 12 Bin Lira Ceza

Muğla'nın Ula ilçesinde kaçak olarak dağ keçisi avlayan kişiye 12 bin lira ceza verildi.

Kaynak: Dunya.com

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