Çorum Yağmur Damlası Derneği'nden Şahiner'e Ziyaret

Çorum Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Ahmet Sözüdoğru, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner' i ziyaret etti.



Dernek başkanı Ahmet Sözüdoğru, ziyarette çalışmalar hakkında Başkan Şahiner' e bilgi vererek, Sungurlu' ya yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ise; derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Sosyal sorumluluk projeleriniz ile gerçekten güzel ve başarılı çalışmalara imzanızı atıyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi. - ÇORUM