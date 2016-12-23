Çağla Düvenci Sönmez psikolog mudur? Çağla Düvenci Sönmez kimdir? Türk Psikologlar Derneği, kendisini psikolog olarak tanıtıp TV programlarına çıkan, üniversitelerde seminer veren ve dünyaca ünlü markalarla çalışan Çağla Düvenci Sönmez'i mahkemeye veriyor. Son günlerde sosyal medyada adı sıkça gündeme gelen Çağla Düvenci Sönmez'in psikolog olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada kendisini psikolog olarak tanıtan, bu unvanla televizyon programlarına çıkan, üniversitelerde seminer verip dünyaca ünlü markalarla çalışan, kendisine soru soran kişilerden 'uzaktan danışmanlık' ve 'yüz yüze yardım' seçenekleri ile ücret talep eden Çağla Düvenci Sönmez ile ilgili Türk Psikologlar Derneği bir açıklama yaptı.

DİPLOMASI YOKMUŞ

Yapılan açıklamada, "Şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde psikoloji diploması olmadığı halde psikolog unvanıyla çalıştığı görülen kişi hakkında yasal yollara başvuracağımızı, meslek haklarımızı koruyacağımızı ve her zaman toplum ruh sağlığına tehdit oluşturabilecek bu gibi faaliyetlerin karşısında duracağımızı kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyururuz" denildi.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMUŞ

Bilgi Üniversitesi Öğrenci İşleri, Sönmez'in 27 Ocak 2010'da Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduğunu ve diploma numarasının da 127... olduğunu açıkladı. Sönmez dünyaca ünlü firmalarla ortak çalışmalar yapıyor, üniversitelerde anneler için seminerler düzenliyor ve TV programlarına çıkıp çocuk gelişimi üzerine açıklama yapıyordu. Çağla Düvenci Sönmez, annelerden çocukları ile ilgili gelen sorulara internet üzerinden ya da yüz yüze görüşme ile yardımcı olacağını belirtiyordu. İnternet üzerinden yapacağı danışmanlık için 118 TL, yüz yüze görüşme için de 250+KDV olarak ödeme talep ediyordu.











