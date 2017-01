Büro Memur-Sen'in Talepleri Bakan Ağbal'a İletildi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ziyaret ederek taleplerini iletti.



Maliye Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Bakan Naci Ağbal ile toplantı yaptı. Komu görevlilerinin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, Büro Memur-Sen'in talepleri de görüşüldü.



Görüşmede Büro Memur-Sen'in taleplerini Bakan Ağbal'a ileten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra çalışanlarının yoğun bir mesai dönemi geçirdiğini, yoğun çalışmalarının karşılığı olarak mesai ücretlerinin acilen ödenmesi gerektiğini söyledi. Yanbaz, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Sözleşmeli Personelin (4/B) 6 yıldır yapılmamış olan tavan ücret artışların bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. Yanbaz ayrıca, Maliye Bakanlığı ve tüm kamu kurumlarında uzmanlık sınavlarının kurum içinde özel sınavla çalışanlara da açılmasını talep etti. Yanbaz, Vergi Haftasında Maliye Bakanlığı çalışanlarına asgari ücret tutarında ikramiye ödemesi yapılamasını da vurguladı.



4/C'lilere kadro verilmeli



4/C'li personelin kadro beklentisinin de acilen karşılanması gerektiğini dile getiren Yanbaz, "Başta 4/C ve 4/B'liler olmak üzere, taşeronlara ve sözleşmeli personele kadro talebimiz acilen karşılanmalıdır" dedi.



Bakan talimat verdi



Görüşmede Maliye Bakanı Naci Ağbal, Toplu Sözleşmede üzerinde durulacak hükümlere ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini ifade etti. Bakan Ağbal, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Sözleşmeli Personelin ücret tavan artışının yapılması için gerekli talimatı verdi. Bakan Ağbal, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra çalışanlarının mesai ücretlerinin düzenlenmesinde ise sona gelindiğini belirtti. - ANKARA