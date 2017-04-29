Bundesliga'da Bayern Münih, Bitime 3 Hafta Kala Şampiyonluğunu İlan Etti

Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda eski Beşiktaşlı Mario Gomez'in ekibi Wolfsburg'a konuk oldu.

ÜST ÜSTE BEŞ, TOPLAMDA 27. ŞAMPİYONLUK

Rakibini Lewandowski (2), Alaba, Robben, Müller ve Kimmich'in golleriyle 6-0 yenen Bavyera ekibi, bitime 3 hafta kala üst üste 5. kez olmak üzere toplamda 27. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.