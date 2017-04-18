Bucaspor'dan Gençlere Hamle

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, bu sezon altyapıdan tam 8 oyuncuyu profesyonel yaparak öz kaynaklarını verimli kullandı.



Yabancı futbolcularına olan eskiden olan borçları yüzünden iki dönem FIFA tarafından transferden men edilen sarı lacivertliler ilk yarıda golcü Hamdin Akgül, kaleci Hüseyin Koç ile orta saha oyuncuları Hakan Kalkan ve Enes Pınar'ı A takıma kazandırırken, bu ay içinde de kaleci Yunus Emre, stoper Uğurcan Yazğılı, orta saha oyuncuları Saruhan Fındıkçı ile Atakan Keskin'le profesyonel sözleşme imzaladı. Buca Futbol Akademisi'nde eğitim gören 8 futbolcudan 3'ü sarı-lacivertli formayı İkinci Lig'de giymeye başladı.



Kaleci Hüseyin yine altyapı patentli mevkidaş'ı Mert'en eldivenleri teslim alarak 11 karşılaşmada görev yapmayı başardı. Uğurcan ise teknik direktör Fatih Uygun tarafından 3 müsabakada oynatılırken, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Atakan ise 2 maçta sahada yer aldı. 8 futbolcunun A takıma katılmasıyla 32 kişilik kadronun 21'i Buca Futbol Akademisi'nden yetişmiş oldu. Bucaspor'un futbolcu fabrikası olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Doğan, altyapıdan takviyelerin süreceğini söyledi. Başkan Doğan, "Akademi'den 7-8 oyuncumuzu daha profesyonel yapmayı planlıyoruz. Kulübümüz geçmişte çok birçok yıldızı futbola kazandırdı, bu gelenek sürecek" diye konuştu.



- İzmir